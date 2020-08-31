إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

المواطن - متابعة
افادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.
انفجار #ابو_ظبي #ابوظبي pic.twitter.com/CCsK2LLiIk
— Aljaber (@Aljaber313) August 31, 2020
وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.
انفجار بمطعم في أبو ظبي تزامنا مع اقلاع أول رحلة إسرائيلية من مطار تل أبيب إلى الإمارات pic.twitter.com/O4KALR1gCk
— وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 31, 2020
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