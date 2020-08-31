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إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

2020/08/31
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي
المواطن - متابعة

افادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

 

 

 



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