إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 6 ملايين

المواطن - متابعة

أظهر إحصاء لرويترز اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من ستة ملايين حالة يوم أمس الأحد، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة بينما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعًا قياسيًّا في عدد مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرًا جديدة للعدوى.

وبعد مرور 8 أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة للفحص.

ويعتقد مسؤولو الصحة العامة أن البلاد بحاجة لاختبار المزيد من الناس لرصد حاملي الفيروس الخالين من الأعراض وذلك لإبطاء انتشار المرض.

وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم لكنها تأتي في المركز العاشر بناء على عدد المصابين إلى عدد السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى وذلك وفقا لإحصاء رويترز.

وتحتل أمريكا أيضًا المركز الأول في العالم في عدد الوفيات بتسجيل أكثر من 182 ألف وفاة وتأتي في المركز الحادي عشر في الوفيات إلى عدد السكان.







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