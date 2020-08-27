إصابة أيمن أشرف تُربك حسابات الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

تسببت إصابة المدافع أيمن أشرف لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، في إرباك حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر.

وكان أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في الحوض، وذلك خلال مباراة الأهلي ضد الجونة التي أُقيمت أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

فحص طبي لمدافع الأهلي المصري

وخضع أيمن أشرف لفحص طبي اليوم الخميس خلال التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، لتحديد موقفه من المشاركة ضد المصري بعد غد السبت بالجولة الـ23 من الدوري المصري.

وفي سياق آخر، انتهت مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الثانية والعشرين في الدوري المصري الممتاز موسم 2019/ 2020، بفوز المارد الأحمر بصعوبة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بأداء هادئ من قبل المارد الأحمر الذي لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى فريق الجونة.

الشوط الأول بين الأهلي والجونة سلبيًا

ولم تتغير النتيجة كثيرًا خلال الشوط الأول من المباراة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الجونة، ضغط فريق الجونة وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك المارد الأحمر، حيث سنحت له فرصتان خطيرتان عبر كل من إسلام محارب ومحمد ناجي جدو، ولكن حارس المارد الأحمر محمد الشناوي تعامل معهما بشكل أكثر من رائع.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، تمكن مروان محسن من إضافة الهدف الأول لـ الأهلي المصري، وهدف الفوز بطريقة رائعة بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد الجونة، أصبح رصيد المارد الأحمر 59 نقطة بالمركز الأول في الدوري وبفارق 17 نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي فاز أول أمس الثلاثاء على فريق الإنتاج الحربي.





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