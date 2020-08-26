إصابة 3 بالرصاص ومقتل أحدهم في اشتباكات مسلحة بولاية ويسكونسن الأمريكية

المواطن - متابعة

أصيب ثلاثة أشخاص وتوفي أحدهم بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في شوارع مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية في وقت مبكر يوم الأربعاء في ثالث يوم من اضطرابات اشتعلت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود بحسب روتيرز.

اضطرابات في ويسكونسن

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكاً بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهاجمون مسلحاً طُرح أرضاً على ما يبدو.

وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضاً فيما سُمع دوي طلقات نارية أخرى.

وفي وقت سابق أشعل محتجون النار في عدة مبانٍ بالولاية وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في اشتباكات بمدينة كينوشا عقب إطلاق شرطي 7 رصاصات على رجل أسود في ظهره أمام أبنائه الثلاثة الصغار وزوجته أمامه.

مقتل رجل أمام أولاده

وتشير التقارير المحلية إلى أن أطفال بليك الثلاثة كانوا داخل سيارة الدفع الرباعي وشاهدوا والدهم يُقتل بالرصاص، وقال العديد من الشهود إن بليك كان يحاول فض شجار بين امرأتين خارج منزل مجاور.

وقبل اللجوء إلى إطلاق النار، حاولت الشرطة إخضاع بليك باستخدام صاعق كهربائي، ولكن دون جدوى.

واندلعت أعمال الشغب والنهب في أعقاب إطلاق النار من قِبل شرطة ولاية ويسكونسن؛ حيث أعلنت مقاطعة كينوشا حالة الطوارئ، وفرضت السلطات حظر تجول حتى الساعة 7 صباحًا يوم الاثنين الماضي.





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