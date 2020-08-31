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إطلاق اسم رئيس الهلال الأسبق على المدينة الرياضية بنجران
وزير الرياضة كشف تفاصيلها

إطلاق اسم رئيس الهلال الأسبق على المدينة الرياضية بنجران

2020/08/31
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إطلاق اسم رئيس الهلال الأسبق على المدينة الرياضية بنجران مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران
المواطن - محمد سمعه
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1 تعليق وزير الرياضة على تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز
2 الأمير هذلول تولى رئاسة الهلال 3 مرات

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الاثنين عن إطلاق اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز رئيس نادي الهلال الأسبق على المدينة الرياضية الجديدة في نجران.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” اليوم أن إطلاق اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز رئيس الهلال الأسبق على المدينة الرياضية جاء تقديرًا لمجهوداته العظيمة حول خدمة الرياضيين والرياضة.

تعليق وزير الرياضة على تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز

وعلّق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية التي سعدت بتدشينها اليوم مع سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز هي إحدى ثمرات الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، فلمقامهما أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير”.

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز رئيس الهلال الأسبق

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “ستُفتح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية أبوابها لكل محبي الرياضة والممارسين والموهوبين والراغبين في صقل مواهبهم الرياضية المختلفة، وآمل أن تكون حافزًا لكل موهوب ومبدع، ونقطة انطلاق نحو تحقيق الإنجازات وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية”.

مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز رئيس الهلال الأسبق

 

الأمير هذلول تولى رئاسة الهلال 3 مرات

ويُعد الأمير هذلول بن عبدالعزيز أحد أبرز الداعمين في الرياضة السعودية، كما سبق له رئاسة نادي الهلال لمدة 3 مرات، وتولى أيضًا رئاسة هيئة أعضاء شرف الأزرق.

 


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