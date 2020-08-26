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إغلاق 6 محاجر صحية في الشرقية بعد تناقص أعداد مصابي كورونا
الصحة أعلنت عن تعافي 1013 حالة جديدة

إغلاق 6 محاجر صحية في الشرقية بعد تناقص أعداد مصابي كورونا

2020/08/26
الساعة 3:54 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغلاق 6 محاجر صحية في الشرقية بعد تناقص أعداد مصابي كورونا
المواطن - الشرقية
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

أُغلقت 6 محاجر صحية في المنطقة الشرقية وذلك إثر تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وبحسب فيديو الإخبارية، أن المحاجر انتهى دورها وتم إغلاقها وكان الأخير هو الذي يدعم خدمات المستشفى الجامعي، حيث تم إغلاقه يوم الخميس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1013) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (284945) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (22136) حالة من بينها (1601) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (310836) حالة، توفي منهم (3755) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1068) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جازان 84، مكة المكرمة 67، المدينة المنورة 57، الرياض 55، تبوك 48.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:


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