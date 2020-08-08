إقالة مدرب يوفنتوس بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية إيطالية اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي اتخذ قرارًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020 بإقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول بالبيانكونيري.

وكان يوفنتوس فاز على نادي ليون الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب دور ثُمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020، لكن الفوز بهذه النتيجة لم يكن كافيًا خاصة أن ليون فاز في فرنسا في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، وتمكن من التأهل مستغلًا الهدف الذي سجله في مرمى يوفنتوس في إيطاليا.

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية نقلًا عن صحف إيطالية إن إدارة يوفنتوس قررت إقالة ساري بعد فقدان الفرصة في الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا 2020.

ساري يفشل مع يوفنتوس

ولم ينجح ساري في تقديم أداء جيد مع يوفنتوس منذ تولي تدريب البيانكونيري في بداية موسم 2019/2020 حيث قدم البيانكونيري نتائج سيئة ولم يُقدم الأداء الفني المنتظر منه في العديد من المباريات خلال الموسم المنصرم، وذلك قبل توديع بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

يوفنتوس يجد البديل بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020

ورُشح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق لتدريب يوفنتوس خلفًا للمدرب ماوريسيو ساري، خاصة أن البيانكونيري سيحاول الفوز بالبطولة الأوروبية في الموسم المقبل بعد توديع دوري أبطال أوروبا 2020.

في سياق آخر، يبدو أن بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، قد قدمت فرصة ذهبية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل مواجهة نادي نابولي الإيطالي اليوم السبت في إياب دور ثُمن النهائي.

وقبل مباراة برشلونة ضد نابولي، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو ودع دوري أبطال أوروبا 2020، رفقة فريقه يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد الإقصاء على أيدي نادي ليون الفرنسي.

ويطمح ليونيل ميسي لاستغلال فرصة خروج يوفنتوس وريال مدريد من دوري أبطال أوروبا 2020، من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عن نادي برشلونة منذ عام 2015، حيث فاز البارشا وقتها باللقب، على حساب نادي يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف، في النهائي الشهير الذي أُقيم في العاصمة الألمانية برلين.



