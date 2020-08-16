إليك مسودة لائحة اشتراطات نشاط بيع قطع الغيار

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط بيع قطع الغيار؛ وذلك لاستطلاع الآراء والملاحظات بشأنه.
وقالت الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها بموقع تويتر: تعزيزًا للشفافية بين المستفيدين والقطاعات البلديّة، بإمكانك الآن إبداء ملاحظاتك بشأن مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “بيع قطع الغيار”، لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية والإسهام بتحسين القرار قبل الإصدار.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا.
ويأتي تحديث اشتراطات نشاط بيع قطع الغيار ضمن حزمة من الأنشطة تزمع الوزارة بتحديث اشتراطاتها، لكي تتواكب وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتكون عنصرًا ممكنًا لتحقيق أهداف الرؤية في تشجيع الاستثمار وضبط عملية التطوير مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة، وتحسين لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.
لاتنسون محلات بيع القطع الخاصه بالكهرباء والمكيفات ومواد البناء من حداده ونجاره وسباكه نامل تنظيفها بالطريقه الصحيحه
والزام المحل بتزويد العميل بالضمان
واهم شي شروط السلامه ومخارج الطواريء
السلام عليكم اقتراح تطبيق شروط السلامه سعوده النشاط تخزين المواد وعرضها بشكل مطابق لشروط السلامه المساحه للمحل تكون كافيه لتخزين المواد الضمان يكون بفاتورة في حال بيع السلعه لحفظ الحقوق نظافه المحل من الداخل من زيوت وخلافه لسلامه الجميع موظف او عملاء تخزين مواد الكهرباء والمواد الصغيره علي ارفف مثل نظام المستودعات المتعارف عليه بيع القطع الاصليه وبالذات القطع ذات الاهميه مثل فحمات الفرامل وخلافه يكون مطبوع علي الفاتوره تفاصيل السلعه وايضا علي الكرتون من نوعيتها وتزويد العميل بالضمان مختوم من المحل يشمل مده الضمان ومكتوب علي نفس القطع مصدر صناعتها وليس الكرتون بالحفر يعني والسعوده اهم شي وبالشي هذا… قراءة المزيد ..