إمارة الرياض تعلن ضبط 2800 من الرتب العسكرية والشعارات الأمنية المخالفة

المواطن - الرياض

أعلنت إمارة منطقة الرياض أنه تم ضبط ٢٨٠٠ من المستلزمات العسكرية المخالفة، في حملات على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية.

وقالت الإمارة، في بيان لها، إنه بناء على توجيهات سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، قامت اللجنة الأمنية في الإمارة خلال الأيام الماضية بحملات تفتيشية على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية في الرياض.

وتم ضبط 2800 من المستلزمات العسكرية المخالفة لقطاعات عسكرية مختلفة شملت رتب عسكرية للضباط والأفراد وونقات وشعارات أمنة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات الدائمة التي تقوم بها الإمارة في مراقبة هذه المخالفات.

وشارك في الحملة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهمات الخاصة.





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