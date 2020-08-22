إنجاز سعى علي الحبسي لتحقيقه مع الهلال ولم ينجح

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحارس العُماني المُخضرم علي الحبسي أمس الجمعة، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية وذلك من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

ولعب الحبسي مع نادي الهلال خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وحلم كثيرًا بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم قبل الرحيل، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

الحبسي رحل عن الهلال قبل 3 أشهر من الإنجاز الكبير

وكان علي الحبسي انضم للفريق الهلالي في 17 يوليو 2017، قادمًا من نادي ريدينج الإنجليزي، ورحل عن بطل آسيا في أغسطس 2019، قبل 3 أشهر من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وغرّد الحبسي عبر حسابه في “تويتر” أمس قائلًا: ““بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.. وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدًا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

18 سنة من تألق الحبسي دوليًا

ولعب علي الحبسي مع المنتخب العُماني خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2020.

وخاض علي الحبسي تجارب ناجحة في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له اللعب بقميص أندية ريدينج وويست بروميتش آلبيون وويجان أثلتيك في إنجلترا.

وفاز علي الحبسي مع نادي ويجان بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2012/2013، كما تُوج مع الهلال بلقب الدوري السعودي موسم 2017/2018 ولقب كأس السوبر السعودي بعام 2018.

وتُوج علي الحبسي كذلك مع المنتخب العُماني بلقب كأس الخليج للمنتخبات بعام 2009، ووصل إلى الوصافة مع منتخب بلاده في البطولة الخليجية عامي 2004 و 2007.





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