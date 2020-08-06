إيقاف التدخين بعد الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%

المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%.

وأضاف النمر في تغريدات له عبر تويتر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمروا على التدخين بعد حدوث الجلطة.

ولفت إلى أن من الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في الشباب، ارتفاع الكلسترول وعدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط والتوتر النفسي – الاجتماعي، مع قلة الرياضة، وقلة تناول الخضراوات – الفواكه، بالإضافة إلى التدخين والكبتاجون والكوكايين والحشيشة / الماريوانا.



