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إيقاف التدخين بعد الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%
النمر عدد الأسباب المشهورة لحدوثها

إيقاف التدخين بعد الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%

2020/08/06
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إيقاف التدخين بعد الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%
المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات 30%.

وأضاف النمر في تغريدات له عبر تويتر، أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل نسبة الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمروا على التدخين بعد حدوث الجلطة.

ولفت إلى أن من الأسباب المشهورة لحدوث جلطات القلب في الشباب، ارتفاع الكلسترول وعدم التحكم بالسكري وعدم التحكم بالضغط والتوتر النفسي – الاجتماعي، مع قلة الرياضة، وقلة تناول الخضراوات – الفواكه، بالإضافة إلى التدخين والكبتاجون والكوكايين والحشيشة / الماريوانا.

 




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