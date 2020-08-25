إيقاف عمار النجار مباراتين وتغريمه 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عقوبتها ضد عمار النجار بسبب تصرفه بعد مباراة فريقه أبها أمام الحزم.

عقوبة عمار النجار

وقررت اللجنة إيقاف النجار لمباراتين في جميع المواجهات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال، لمحاولته الاعتداء على لاعب الحزم بعد مباراة الفريقين، وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها أن قرار عقوبة النجار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 139 من اللائحة، وذلك نظرًا لثبوت مخالفته للمادة (48- 2- 2) من اللائحة.

تغريم لاعب الفتح

كما غرمت لجنة الانضباط لاعب الفتح محمد الفهيد مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على طرده بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الاتفاق في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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