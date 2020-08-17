ابتكار جديد قد يحمي من كورونا

المواطن - متابعة

ابتكر باحثون بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو رذاذًا للأنف لإعطاء الأجسام المضادة الاصطناعية للمرضى، والذي يعتقد أنه سيساعد في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام فريق بقيادة طالب الدراسات العليا في الجامعة، مايكل شوف، بهندسة الجزيء الاصطناعي الذي “يقيد آلية SARS-CoV-2 الحاسمة التي تسمح للفيروس بإصابة خلايانا”، وفق تقرير على موقع الجامعة.

كما تشير ورقة نُشرت على bioRxiv، إلى أن التجارب باستخدام الفيروس الحي تُظهر أن الجزيء هو من بين أقوى مضادات الفيروسات ضد كوفيد-19، التي تم اكتشافها حتى الآن.

وعلى الرغم من أنه ليس لقاحًا تقليديًّا، إلا أن الباحثين يعتقدون أن رش جرعة واحدة يوميًّا من الأجسام المضادة الاصطناعية، التي يطلق عليها اسم AeroNabs، من رذاذ الأنف أو جهاز الاستنشاق، يمكن أن يوفر الحماية من الجراثيم القاتلة إلى أن يتوفر لقاح، وفقًا لـ ABC 7 News.

من جهته، قال الأستاذ المساعد في الكيمياء الصيدلانية بالجامعة الدكتور آشيش مانجليك: “نظرًا لأنه مستقر جدًّا، يمكننا وضعه في أحد هذه الأجهزة، وهي عبارة عن بخاخات صغيرة”، مضيفًا أن “عوامل الرذاذ تعود إلى جزيء صغير تم اكتشافه لأول مرة في الإبل والحيوانات المماثلة، ويسمى الجسم النانوي”.

كما أوضح مانجليك أنها “أصغر من الأجسام المضادة البشرية، ويمكن التلاعب بها لأداء مهام محددة، مثل ربط نفسها ببروتينات السنبلة (spike proteins) الموجودة على فيروس كورونا”. وتابع: “إنه يرتبط بأحد هذه البروتينات الشوكية ولا يتركها أبدًا”.

وفحص الباحثون نحو ملياري جسم نانوي اصطناعي قبل أن يعثروا على أفضل مرشح، والذي أعادوا تصميمه ليكون أكثر قوة، وفق ABC 7 News.





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