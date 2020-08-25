ابتكار روبوت لإجراء اختبار مسحة الأنف للكشف عن كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

طور المهندسون روبوت عبارة عن ذراع آلية لإجراء اختبارات مسحة الأنف؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل من المريض إلى الطبيب.

وتم تصميم هذه التقنية بواسطة Brain Navi، وتستخدم وظائف مماثلة لنظام الملاحة في جراحة الدماغ بالروبوتات التابعة للشركة.

آلية مسحة الأنف من خلال الروبوت:

ويضع المرضى مشبكًا على أنفهم حتى تتمكن الآلة من تحديد نقاط معينة، مع وضع رؤوسهم في دعامة معدنية لإبقاء الرأس مستقيمًا أثناء اختبار مسحة الأنف، ثم يدخل الروبوت مسحة طويلة في الأنف من أجل جمع العينات، ثم وضعها في قنينة.

وقالت الشركة إن الآلة تكمل الاختبار في خمس دقائق، مقارنة بـ 15 دقيقة عندما يقوم به إنسان.

وكان قد بدأ فيروس كورونا في الصين في ديسمبر الماضي وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم حتى أصاب ما يزيد عن 24 مليون حالة، ومع ذلك، فقد انخفضت أرقام الإصابة في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاختبارات.

وتقوم شركة Brain Navi، ومقرها تايوان، بتصميم الروبوتات في المجال الطبي واستخدمت خبرتها لإنشاء آلة لإجراء اختبار مسح الأنف وقد تم اختبارها على موظفي الشركة.

وكان المؤسس جيري تشين أول من تم اختباره بواسطة الروبوت، وأطلق عليه اسم روبوت مسحة الأنف (NSR)، وقد طوره خلال 8 أسابيع، وفقًا لتقرير The Verge.

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