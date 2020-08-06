ابن زنان: النصر فنيًا وذهنيًا لم يكن جاهزًا للديربي

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر عبدالله بن زنان أن العالمي لم يكن جاهزًا فنيًا وذهنيًا لمباراة الهلال في ديربي الرياض، منتقدًا في الوقت ذاته اختيارات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ابن زنان ينتقد اللاعبين وفيتوريا

وعلق عبدالله بن زنان على أداء العالمي في ديربي الرياض عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بغض النظر عن المهازل.. العالمي فنيًا وذهنيًا لم يكن جاهزًا للمباراة”.

وتابع: “فلياقة اللاعبين سيئة واختيارات فيتوريا وتبديلاته لم تكن بالشكل الصحيح.. هذه الأخطاء على إدارة النادي مناقشته فيها بشكل حازم وتعديلها، وإدارة النادي والداعمون قدموا الكثير من عمل يذكر فيشكر وعلينا مساعدتهم بالنقد البناء”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “النقد البنّاء يعني الرأي بدون الإساءة، وهذا يختلف عن المهاترات التي لا تفيد بل تضعف العالمي.. هناك استحقاقات قادمة، وعلى الجميع توحيد الصف وتوحيد الجهود من جماهير وإعلام وداعمين ليعود النصر كما نريد”.

واختتم المتحدث الرسمي السابق باسم العالمي تغريدته قائلًا: “وليكن شعاركم دائمًا النصر أولًا.. فلأجل النصر ومصلحة الكيان نحاول أن نجمع ولا نفرق”.

النصر ضد الهلال



وأُقيم الديربي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بهزيمة العالمي بنتيجة 4/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 45 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.



