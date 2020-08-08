اتحاد القدم يُعلّق جائزة الجمهور المثالي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، التابعة لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعليق جائزة الجمهور المثالي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، وذلك بعد استئنافه يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر”، منذ قليل، أن قرار اللجنة جاء بسبب تعليق الحضور الجماهيري كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وأوضح نزيه النصر، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، أنه تم إلغاء الجائزة؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جماهير الأندية، مؤكدًا أن الجائزة ستعود في حال عاد الجمهور لحضور المباريات من جديد.

الأفضل في مارس بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وفي وقت سابق، حصد التونسي عبدالرزاق الشابي، والبرازيلي لويز جوستافو، والجزائري رايس مبولحي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس الذي شهد إقامة الجولات 21 و22 و23، حيث أقيمت الجولتين 21 و22 قبل مدة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجنة الفنية في الرابطة فقد حقق التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرب نادي أبها جائزة أفضل مدرب في شهر مارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للبرازيلي لويز جوستافو لاعب نادي الوحدة، أما الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق فقد حصد جائزة أفضل حارس.

جائزة الرابطة الشهرية لـ دوري محمد بن سلمان تعود:

وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في آخر يوليو الماضي إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي. وجاء التوزيع الجديد- الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة- ليضمّ مباريات الجولتين 21 و22 التي أقيمت في مارس الماضي مع مواجهات الجولة 23 التي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يُعلَن عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30. وتضم اللجنة الفنية كل من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير، ووقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز طبقًا لمعايير أُعلن عنها في وقت سابق.



