اتحاد القدم يُقدم “سُلفة” لأندية الدرجة الأولى والثانية

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن تقديم سُلفة مالية لمن يرغب من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

اتحاد القدم يكشف هدف السُلفة

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” أن السُلفة تأتي لتسهيل مهمة الأندية بعد استئناف المسابقات.

وكان النشاط الرياضي والمباريات عادت من الـ4 من أغسطس الجاري، وذلك بعد إيقافها لمدة أكبر من 3 أشهر كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المُستجد.

من ناحية أخرى، أكد مشعل السرحان المسؤول عن تطوير منظومة “توكلنا” أن عودة الجماهير للملاعب ستكون بالتنسيق بين وزارتي الرياضة والصحة، مضيفًا أنه لا يُمكن دخول أي مُشجع للملعب إلا بعد تسجيل الدخول لـ تطبيق “توكلنا”.

وتحدث السرحان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “عودة الجماهير ستكون بالتنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة، و(تباعد) يُشعرك عن طريق البلوتوث بالأشخاص المخالطين، والتطبيق سيساعد في عودة الجماهير بالفترة المقبلة، إن شاء الله”.

وأضاف السرحان: “تطبيق (توكلنا) بدأ لتقديم التصاريح وقت الحظر والآن يُساعد على احتواء المرض، ونحن من أوائل الدول التي بدأت بتطبيق هذه التقنية بالتعاون مع قوقل”.

وتابع السرحان: “التطبيق يُوضح الحالات المُخالطة، ولا يدخل أحد الملاعب إلا بعد تسجيل الدخول لـ تطبيق (توكلنا)”.

وزارة الرياضة تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات السبت

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها أمس السبت: “إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)”.

وأضاف البيان: “فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات السبت، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية”.





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