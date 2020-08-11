اتحاد الكرة يُمدد عقد الشهري حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

مدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عقد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا، سعد الشهري لـ4 سنوات مقبلة.

الشهري مستمر:

والتقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بمدرب الأخضر الأولمبي اليوم في مقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وأشاد المسحل بالخطوات الفنية المتصاعدة لمستويات المنتخبات السنية التي استحقت جميعها الوصول لنهائيات القارة الآسيوية، مثنيًا على المدرب الوطني سعد الشهري وكافة زملائه المتميزين.

وأضاف بيان اتحاد الكرة: “ويأتي تمديد العقد بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للمنتخب الوطني للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وفق الخطة المرسومة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني لإعداد المنتخب الوطني لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” المقرر انطلاقها يوليو المقبل، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وكان الأخضر الأولمبي قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الأولمبياد، وذلك بعد وصوله إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي استضافتها تايلاند في شهر يناير الماضي.

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