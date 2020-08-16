احتياجات تقنية يجب توفرها في أجهزة الكمبيوتر لـ التعليم عن بُعد

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلن المُحقق الرقمي صالح القرني عن أهم المتطلبات التقنية التي يجب توفرها في أجهزة الكمبيوتر واللاب توب للطلاب والطالبات أثناء مرحلة التعليم عن بُعد، والتي تم اعتمادها من قِبل وزارة التعليم لضمان استمرارية التعليم.

مواصفات خاصة:

وقال القاضي عبر حسابه بموقع تويتر: إن هناك 3 معايير أساسية يجب توفرها في جهاز التعلم للطلاب أثناء التعليم عن بُعد، منها معالج (core i3) الجيل العاشر أو أحدث، ورام 4 جيجا فأكثر، وتوفر مساحة تخزينية SSD، وخادم له سعة وسرعة عالية ولديه القدرة على استيعاب المعلومات التي سيتم تخزينها، موضحًا أن معالج core i3 الجيل العاشر هو أحدث وأسرع بمراحل من الأجيال السابقة لـi7 وi5.

وسيتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة (مدرستي) للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس الأهلية والحكومية، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

كما يمكن للطلاب الطالبات الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة.





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