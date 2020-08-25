احذروا تناول هذه الأطعمة عند الشعور بالجوع

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح موقع “أونلي ماي هيلث” قائمة مأكولات لا يجب تناولها عند الشعور بالجوع؛ لأن هذه الأطعمة تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأطعمة تسبب مشاكل منها الحموضة على سبيل المثال، وهذه الأطعمة تتمثل في التفاح فإذا تم تناوله على معدة فارغة يسبب ارتفاعًا بضغط الدم.

الشاي والقهوة والجوافة:

بالإضافة إلى تناول الشاي والقهوة فهذه المشروبات قد تؤدي إلى زيادة الغازات في المعدة إذا كانت فارغة.

والجوافة أيضًا إذا تم تناولها على معدة فارغة فقد تسبب آلامًا في المعدة، وتسبب الطماطم تهيج المعدة أو الصدر إذا تم تناولها في الصباح على معدة فارغة.

ولا ينبغي تناول الأطعمة الحارة المليئة بالتوابل على الفور في حالة الجوع؛ لأنه يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

تهيئة المعدة بالماء عند الشعور بالجوع:

وفي السياق ذاته تقول استشارية التغذية الدكتورة عبير محمد لـ”المواطن“: ما جاء في تقرير “أونلي ماي هيلث” صحيح، ولكن يختلف التأثير من شخص لآخر، فالبعض قد لا يتأثر بتناول تلك الأطعمة المذكورة على الريق، بينما البعض الآخر قد يشكو من حدوث الحموضة أو تهيج المعدة، ولكن من وجهة نظري أنه عندما تكون المعدة خالية تمامًا- مثلًا- عند الاستيقاظ صباحًا فإنه من الأفضل تناول نصف كأس من الماء لتهيئة عمل الجهاز الهضمي، ومن ثم تناول وجبة الإفطار التي يجب أن تحتوي على عناصر مهمة كساندويتش البيض أو الجبن أو وجبة غنية في قيمتها الغذائية مثل الفول أو معصوب الموز وكأس من عصير البرتقال أو الجزر، وإن كان لابد من الشاي فالأفضل شاي الحليب، لأن الشاي السادة سيمتص الحديد من الطعام الذي تم تناوله، وبالتالي خسارة العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية.

تجنب وجبات السعرات:

ونصحت الدكتورة محمد، أنه في حال الشعور بالجوع في فترات ما بعد الإفطار أو الغداء أو العشاء فيمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل سلطة فواكه أو السلطة الخضراء ويمكن عمل ساندويتشات صغيرة تتضمن الجبن ومرتديلا الدجاج وغير ذلك من الوجبات الصحية مع تجنب الوجبات المثقلة بالدهون والسعرات الحرارية.





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