اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي.. 38 جلسة و112 ورقة علمية

المواطن - واس

اختتم اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي جلساته العلمية، التي استمرت ثلاثة أيام من 16-18 ذو الحجة 1441هـ الموافق 6-8 أغسطس 2020م، ونظمته الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، حيث تأتي تلك الجهود العلمية ضمن رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع المستجدات بجميع تخصصات طب وجراحة العيون، واشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، بمشاركة 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما صاحب الاجتماع, المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.



كما سجِّل في الاجتماع، أكثر من 1000 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون, كما جرى خلاله تكريم عدد من أطباء العيون والبصريات المتميزين وللشركات الطبية التي شاركت في المعرض الطبي.

وختم الاجتماع بمحاضرة الملك خالد التذكارية وألقاها أستاذ طب وجراحة العيون ، جامعة أكسفورد استشاري ، زميل جراح زجاجي في كلية ميرتون ، (المملكة المتحدة) الأستاذ الدكتور روبرت ماكلارين, حيث تلقى هذه المحاضرة التذكارية سنوياً تخليداً لذكرى الملك خالد – رحمة الله – الذي أمر ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في العام ١٩٧٩م.



