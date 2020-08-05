ارتدوا الأقنعة.. تحذير من انبعاث غازات سامة بمحيط مرفأ بيروت

المواطن - متابعة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها في لبنان، من انبعاث غازات سامة في محيط منطقة مرفأ بيروت التي شهدت، أمس الثلاثاء، انفجارًا قويًّا تسبب بمقتل العشرات وجرح أكثر من 3700 شخص، وفق أحدث إحصائية.

وقال المكتب القنصلي للوزارة على تويتر: ”نحن نتابع عن كثب تقارير عن انفجار في مرفأ بيروت أو بالقرب منه في 4 أغسطس. هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار؛ لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الأقنعة إن وجدت“.

وأعتبر مجلس الدفاع الأعلى اللبناني العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى مجلس الوزراء بإعلان الطوارئ في العاصمة.

وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 70 قتيلًا وأكثر من 3700 جريح.

وقال في تصريح له أمس الثلاثاء: “لا أعرف ماهية المفرقعات، ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية”.

وأكد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن ما حصل أمس الثلاثاء بشأن انفجار بيروت لن يمر دون حساب، وهذه الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.



