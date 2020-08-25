ارتفاع أرباح سيسكو الفصلية 165% لـ56.5 مليون ريال

المواطن - الرياض

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” الفصلية إلى 56.5 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 21.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 165.2%.

وارتفعت الأرباح بنسبة 112%، مقابل ما حققته الشركة في الربع السابق، والتي كانت 26.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، ارتفعت الأرباح بنسبة 117.5%، حيث حققت الشركة 83 مليون ريال، مقابل 38 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت “سيسكو” إن السبب الرئيسي للتحسن في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود لأسباب من بينها تحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وزادت الرسوم المالية بمبلغ 42.1 مليون ريال نتيجة تسجيل التزام مالي خاص بالرسوم الثابتة والمتغيرة الإلزامية فيما يتعلق بعقد امتياز قطاع الموانئ الجديد، والذي قابله انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 6.8 مليون ريال.

كما تم عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال.





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