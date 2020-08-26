ارتفاع أسعار خام برنت قرب 46 دولارًا مدعومًا بتراجع الإنتاج الأمريكي

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الأربعاء بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا، وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلاً.

أسعار خام برنت في العقود الآجلة

وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 45.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 43.30 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

ويوم الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشآت بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 بالمئة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الإعصار كاترينا قبل 15 عاماً وبلغ 90 بالمئة.

تراجع مخزونات الخام الأمريكية

كما لقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصاية لوزارة الطاقة، بيانات المخزونات الرسمية يوم الأربعاء.

ولكن الضغوط النزولية استمرت جراء مخاوف حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هوت لأقل مستوى في أكثر من ستة أعوام نتيجة مخاوف من خسارة وظائف بسبب كورونا.





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