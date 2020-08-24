استئصال أكبر ورم مبيض في العالم بوزن 50 كغم !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نجح أطباء في استئصال أكبر ورم مبيض في العالم يزن 50 كغم من امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا في الهند.

وكانت السيدة تشتكي من زيادة وزنها بطريقة غير مبررة، حتى أنها لم تعد قادرة على المشي بسبب تورم قدميها وانتفاخ بطنها، ولم يكن لديها أي فكرة عن وجود ورم عملاق ينمو على مبيضها مسؤول عن 45% من إجمالي وزن جسمها.

وقاد الدكتور آرون براساد الذي أشرف على عملية السيدة الهندية في مستشفى أبوللو في دلهي: لم أشهد شيئًا كهذا من قبل خلال مهنتي التي تجاوزت 3 عقود، ويجب أن أثني على الفريق الطبي الرائع لقيامه بهذا الإنجاز.

وتابع أن الجراحة استغرقت 180 دقيقة لإزالة الورم الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار مبيضها إذا تُرك دون علاج.

وتلقت المرأة عملية نقل دم قبل العملية لأنها بدأت تعاني من فقر الدم، مما تسبب في انخفاض عدد الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

وقال أبهيشيك تيواري، طبيب آخر شارك في الجراحة، إن السيدة كانت محظوظة في أن الورم لم يتسبب في فشل أي من أعضائها، متابعًا أنها بدأت في التعافي بسرعة، ومن المقرر أن تخرج بعد يوم واحد فقط من إجراء الجراحة.

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