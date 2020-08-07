استجابة لما نشرته “المواطن” .. إيقاف مهرجان بخميس مشيط لمخالفته الإجراءات الاحترازية

المواطن - فهد القحطاني - خميس مشيط

في استجابة سريعة مع ما نشرته “المواطن” أمس تحت عنوان “تجاهل الإجراءات الاحترازية بمهرجان في خميس مشيط”، أغلقت بلدية خميس مشيط مساء الخميس، أحد المهرجانات الواقعة بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط؛ وذلك لعدة مخالفات.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

وكان من بين المخالفات، عدم النظافة، وعدم وجود شهادات صحية لعدد من عمالة المطاعم الداخلية، وأيضًا عدم وجود إشارات التباعد في مواقع المهرجان.

يأتي ذلك إضافة إلى عدة مخالفات أخرى في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات بشأن الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وللحد من انتقال أي عدوى بين زوار المهرجان.

رصد المخالفات

وكانت عدسة “المواطن” رصدت مخالفة المهرجان المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط للأنظمة والتعاميم الصادرة بشأن التدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخصص المهرجان عدة أكشاك ومطاعم تقوم بتحضير الوجبات السريعة دون التقيد بالإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة.

“ المواطن ” وجهت سؤالًا لأحد العمالة عن الشهادات الصحية، واتضح أنه لا يوجد لديه شهادة صحية، كما تم رصد عدة ألعاب للأطفال لا تحقق التباعد وعدم وجود تعقيم مستمر، وأيضًا عدم وجود نقاط بيع إلكترونية. وعن النظافة تم رصد أوساخ داخل الثلاجات وعدم الاهتمام بالنظافة حول الموقع بشكل عام.



