استخدام چل اليدين المعقم للحماية من كوفيد-19 يضر أكثر مما ينفع 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

حذر الباحثون من أن الاستخدام المكثف لمواد چل اليدين المطهرة؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يؤدي إلى نشوء بكتيريا خارقة؛ لأن البكتيريا والفيروسات الأخرى تبني مقاومة.

وقال الدكتور أندرو كيمب، رئيس المجلس الاستشاري العلمي في المعهد البريطاني، إن الإفراط في استخدام چل اليدين القائم على الكحول أثناء الوباء سيسمح للبكتيريا والفيروسات الأخرى الموجودة على أيدينا بالتكيف والبقاء على قيد الحياة، وفقًا لصحيفة ديلي إكسبرس.

وأدى الخوف من انتشار فيروس كورونا إلى انتشار حالة من الذعر في شراء الچل المعقم مما أجبر بعض تجار التجزئة في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة على تقنين الإمدادات.

وفي حين أن الطلب قد استقر مع تقدم الوباء إلا أن معقمات الأيدي لا تزال تستخدم بشكل روتيني وغالبًا ما يتم وضعها عند مدخل المتاجر وغيرها من الأماكن العامة، ولكن الدكتور كيمب يقول إن الجهود يجب أن تركز على غسل اليدين بدلًا من ذلك، وهي أفضل طريقة لتخليص يديك من البكتيريا والفيروسات.

وقال لصحيفة إكسبرس: يجب استخدام چل اليدين فقط كملاذ أخير وكإجراء مؤقت قصير المدى أو لسد الفجوة في حالة عدم توفر الماء والصابون؛ لأن استخدامه باستمرار يجعل البكتيريا الأخرى على يدي تحصل على مناعة، وهذا يعني أن استخدامنا الروتيني للمواد الهلامية قد يسبب لنا ضررًا أكثر مما ينفعنا.

نصائح منظمة الصحة العالمية حول چل اليدين:

وتنصح منظمة الصحة العالمية على أن أفضل طريقة لحماية نفسك من فيروس كورونا هي غسل يديك والتأكد من استخدام صابون كافٍ لتغطية يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم استخدام المنشفة لإغلاق الصنبور عند الانتهاء.

وتنصح الصحة العالمية أنه يجب استخدام چل اليدين المعقم إذا لم يكن لديك وصول فوري للصابون والماء فقط، وليس استخدامه باستمرار، مؤكدة على أن أكثر الوسائل فعالية لمنع انتشار هذا الفيروس هي اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وغسل يديك بانتظام وارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

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