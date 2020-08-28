المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن استدعاء 35 مركبة إنفنيتي “Q30” موديلات من 2017- 2019.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الاستدعاء يأتي بسبب عدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat).

كما دعت الوزارة أصحاب هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاءات التجارة، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء (Run-Flat) مجانًا.







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