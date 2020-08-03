استشارية تغذية لـ”المواطن”: اشربوا عصير الليمون لمواجهة الحرارة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، بتناول عصير الليمون لمواجهة ارتفاع حرارة الأجواء، مبينة لـ” المواطن ” أن معظم المناطق السعودية تشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، وهو ما يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من العرق، وبالتالي ضرورة تعويض الجسم بالسوائل لتجنب الجفاف واستقرار درجة حرارة الجسم.

فيتامين C ومضادات الأكسدة

ودعت إلى الحد من تناول السوائل الحارة خلال هذه الفترة مثل القهوة الداكنة والشاي؛ إذ إن الجسم يحتاج إلى السوائل الباردة والدافئة مع ارتفاع الحرارة للشعور راحة الجسم وليس الإرهاق والخمول، فالأفضل تناول السوائل ومنها عصير الليمون لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين C.

إذ يعد الليمون من العلاجات الطبيعية الفعالة لحرارة الجسم العالية، كما يعتبر من أغنى مصادر مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بترطيبه الداخلي لفترة طويلة، كما أن الفيتامين C يعمل على خفض درجة الحرارة ومد الأعضاء بالأوكسجين ليشعر الفرد بالانتعاش والطاقة.

عصير الليمون يقي من الكوليسترول

وأشارت الدكتورة البيشي أن الليمون يحسّن مستويات الكوليسترول في الدم، ويحافظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم، ويحمي الجهاز الهضمي من التقلصات، كما يعتبر الليمون مهدئًا قويًا للأعصاب إذ يسهم في تحسين المزاج والحالة النفسية.

إضافة النعناع والسكر

ولفتت الدكتورة البيشي أنه يمكن إضافة النعناع وملعقة واحدة صغيرة فقط من السكر في عصير الليمون، فالنعناع مفيد جدًا فهو يحتوي على حمض الفوليك، وفيتامين أ، والمنغنيز، كما يعتبر مصدرًا مهمًا لفيتامين (أ) الضروري لصحة العين والرؤية الليلية، كما يحتوي النعناع على مضادات للأكسدة تمنع الخلايا من التلف.



