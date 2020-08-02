استشارية تغذية لـ”المواطن”: لهذا السبب يأكل الهنود على أوراق الموز

المواطن- محمد داوود- جدة

يفضّل الهنود تناول الطعام على أوراق الموز وهو تقليد قديم اتبعه سكان الهند، إذ يعتقدون أن هناك العديد من الفوائد والمزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيدوا منها عند تناول الطعام على هذه الأوراق بدلًا من الصحون البلاستيكية أو الإستيل أو الزجاجية.

أوراق الموز والفوائد الستة

وتقول استشارية التغذية الدكتورة منى علي لـ” المواطن“، إن الهنود وتحديدًا سكان المنطقة الجنوبية هم من ابتكروا تناول الطعام على أوراق الشجر وتوارثت هذه العادة بين الأجيال، مبينة أن لهذه الأوراق فوائد صحية عديدة وصناعات مختلفة منها:

– علاج الحمى حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة، وخصائص الدواء القابض، كما يمكن لأوراق الموز أن تقلل الالتهاب وعدم الراحة أثناء الحمى.

– علاج قشرة الرأس فأوراق شجرة الموز غنية بالمواد المضادة للأكسدة حيث تساعد أوراق شجر الموز على تعزيز التئام الجلد والشعر الجاف والمتهيج.

– استخدامه للطهي إذ يعد استخدام أوراق شجر الموز في الطهي ليس فقط لأنها وسيلة اقتصادية وغير مكلفة بل هي أيضًا صديقة للبيئة.

– الإسراع في عملية الشفاء فأوراق الموز المجففة غنية بالألانتوين والبوليفينول مما يساعد في تحسين المناعة وعلاج الجروح.

– يعزز صحة الجلد إذ استخدمت أوراق شجر الموز كقناع للبشرة في الحمامات التقليدية منذ عقود، فأوراق الموز ممتلئة بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والتي تساعد على الحفاظ على بشرة صحية، وأفضل طريقة لاستخدام أوراق شجر الموز لصحة الجلد هي تطبيق أوراق الموز المطحونة حديثًا مباشرة على الجلد.

⁃ يمكن استخدام أوراق الموز في الكثير من الصناعات المنزلية مثل الصواني والخيوط وحاملات للأكواب كما يمكن صنع الحقائب بأشكال مختلفة وبعض الألعاب.

قيمة غذائية عالية

وأكدت أن شجرة الموز تدخل من ضمن الفواكه الاستوائية، ويتراوح طول النبتة بين 3 أمتار إلى 8 أمتار حسب صنف الشجرة، كما تحمل نبتة الموز أوراقًا تصل إلى 52 ورقة، كما أن شجرة الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية والغنية بالأملاح المعدنية والألياف والفيتامينات والمعادن، فتحتوي الموزة الواحدة على 95 سعرة حرارية، كما تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم الضروريان لنمو العظام والعضلات ودعم الخلايا الحيوية، يوجد بها الأحماض الأمينية والكربوهيدرات وحمض تريتوفان الذي يساعد على النمو بسهولة.



