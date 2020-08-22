استشارية تغذية لـ”المواطن”: 5 فيتامينات لا تتناولوها إلا بوصفة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، بعدم تناول حبوب الفيتامينات دون أي إشراف طبي؛ إذ لوحظ أن كثيرًا من أفراد المجتمع يتناول بعض الفيتامينات من خلال صرفها من الصيدلي اعتقادًا بأنها إذا لم تنفع لن تضر، وهذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ إن هناك بعض الفيتامينات إذا زادت نسبتها في الجسم قد توثر على الصحة.

5 فيتامينات بوصفة طبية:

وأوضحت أن هناك (5) فيتامينات يجب عدم أخذها بدون وصفة وهي:

⁃ فيتامين “ج”، ويوجد في كثير من الخضار والفواكه، ولعل أشهرها الثمار الحمضية، ويعتبر أكثر فيتامين مفرد يؤخذ كمكمل غذائي، إذ يعتقد البعض أنه يحمي من الزكام، ولكن هذا ليس صحيحًا ولا يوجد دليل علمي على ذلك، كما أن الجرعات الكبيرة من فيتامين “ج” ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بحصى الكلى.

⁃ فيتامين “أ” ومركبات البيتاكاروتين، ورغم أن فيتامينات “أ” و”ج” و”هـ” هي مضادة للأكسدة ويتم تسويقها على أنها مضادة للسرطان، فإنه لا يوجد دليل مقنع على أن تناولها كمكملات قد يحمي من السرطان.

⁃ فيتامين “هـ”، كشفت دراسة شملت أكثر من 35 ألف رجل أن مخاطر سرطان البروستات ترتفع لدى الرجال الذين يأخذون مكملات فيتامين “هـ”.

⁃ فيتامين “ب6″، إذ توجد مركبات فيتامينات “ب” في كثير من الأطعمة، ولكن البعض يأخذون مكملات فيتامين “ب6” لفترة طويلة، وتقول المؤسسة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة: إن الحصول على كميات كبيرة من فيتامين “ب6”- كما يحدث مع متناولي المكملات- قد يؤدي إلى حدوث أضرار حادة في أعصاب الشخص مما قد يفقده القدرة على السيطرة والتحكم في حركات جسمه.

⁃ مركبات الفيتامينات المتعددة “ملتي فيتامين”، إذ كشفت دراسة شملت أكثر من 38 ألف امرأة على مدار 25 عامًا أن اللواتي كن يتناولن مكملات الفيتامينات المتعددة، التي تحتوي أيضًا على الحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس، كنّ أكثر عرضة لمضاعفات مرضية مقارنة باللواتي لم يكن يتناولنها.

نصائح صحية هامة:

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي فيتامين، فكما أشرت أن أخذ الفيتامينات دون حاجة الجسم لها يسبب مشاكل صحية مختلفة، في مقدمتها الإسهال والغثيان والطفح الجلدي، بالإضافة إلى مشاكل الكلى والجهاز الهضمي.

كما أنه يجب الحرص في حال وصفها من قبل الطبيب، بمعنى تناول الجرعة المحددة؛ لأن أخذها بكميات سينعكس في زيادة الشهية، وبالتالي تناول الأكل بكميات أكثر مما يتسبب في زيادة الوزن.





شارك الخبر