استشارية نساء وولادة لـ”المواطن”: لهذه الأسباب بعض الرياضات ممنوعة للحوامل

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، النساء الحوامل بممارسة الرياضات الخفيفة وأهمها المشي للحفاظ على لياقة الجسم.

وأضافت عبدالسميع، في تصريحات إلى “المواطن،” أن هناك رياضات لا يسمح لها بممارستها حفاظًا على سلامة صحتها وجنينها.

رياضات غير مسموحة للحوامل:

وبينت أن أهم الرياضات التي لا يسمح بممارستها هي:

⁃ القفز، حيث إنه قد يسبب تقلصات في الرحم ويؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة لاسيما مع الاستمرار في القفز.

⁃ الرياضات الجماعية إدريس يحصل في الرياضات الجماعية احتكاك باللاعبات الأخريات، لذا فإن تجنبها يساعد في تفادي الحوادث.

⁃ التنس والاسكواش لابد أن تتجنبهما الحامل؛ لأنهما يتطلبان حركة قوية وسريعة ذهابًا وإيابًا ويتطلبان أحيانًا بعض القفز.

⁃ التزلج وركوب الخيل وتسلق الجبال والغطس، لأنها جميعًا تتطلب جهدًا جسديًّا كبيرًا، كما قد تتعرض الحامل لخطر السقوط، أما الغطس فيشكل جهدًا شديدًا على القلب والرئتين للحامل ولجنينها.

⁃ الرياضات القتالية، مثل الجودو والكاراتيه والملاكمة، حيث يجب أن تبتعد عنها المرأة خلال فترة الحمل؛ خوفًا على تعرض جسدها للضربات واللكمات والسقوط.

فائدة المشي للحامل:

ونوهت أنه يسمح للحامل بممارسة المشي الهادئ أو السريع، إذ يعتبر المشي من الرياضات الآمنة بشرط ممارستها على أرض ملائمة غير مرتفعة، ولذلك فإنه من الأفضل ممارسة المشي في المماشي الموجودة في الأحياء، فالمشي يساعد على الحفاظ على اللياقة والوزن المناسب أثناء الحمل ويقوي القلب بوجه عام حتى في حين الولادة.

الرياضة وتسمم الحمل:

وأكدت عبدالسميع أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل تساعد على التأقلم مع المتطلبات البدنية والعقلية، كما تهيئ الجسد للولادة، كما تساهم في تفادي أعراض الحمل المزعجة التي قد تتعرضين لها كآلام الظهر مثلًا وتفادي مشاكل صحية مثل: تسمم الحمل، وإضافة إلى ذلك تساهم في التحسين من الصحة العامة وتساعد الحامل على النوم بشكل أفضل.





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