استشاري لـ”المواطن”: العينان أهم الأعضاء المتضررة من الأجهزة الذكية

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبدالله بدر، أن العينين أهم الأعضاء المتأثرة من الأجهزة الذكية إذا زادت ساعات استخدام هذه الأجهزة، وخصوصًا من قبل الأطفال نتيجة زيادة المحتويات الإلكترونية والألعاب.

أعراض الإجهاد والجفاف

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن أهم التأثيرات المترتبة على العين هي حدوث إجهاد وجفاف، وجميع هذه المؤشرات لها أعراض مختلفة، إذ يترتب على إجهاد العين الشعور بعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، الصداع والحساسية الزائدة للضوء، الشعور بحرقان وحكة في العين، الشعور بعدم القدرة على التركيز، جفاف العين وأحيانًا قد يحدث كثرة إدماعها، الإحساس بألم في الرقبة أو الكتفين أو الظهر، الشعور بعدم القدرة على بقاء العين مفتوحة، أما في جفاف العين فيحدث الشعور بالوخز والحكة أو حُرقة بالعين، خروج مخاط على شكل خيط حول العين أو داخلها، إرهاق العين بعد القراءة، حتى لو لمدة قصيرة، صعوبة عند استعمال العدسات اللاصقة، فترات طويلة من إفراز الدمع، تشويش في الرؤية، يزداد سوءًا في نهاية اليوم أو بعد تركيز النظر لفترة متواصلة على نقطة واحدة.

نصائح لحماية العين من أضرار الأجهزة الذكية

ولحماية العين من التعرض للإجهاد والجفاف يقدم الدكتور بدر ٥ نصائح هامة وهي:

الحرص على أخذ فترات من الراحة أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر وتطبيق قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠.

استخدام فلاتر للشاشات الرقمية وتعديل وضعها حيث تكون في مستوى الإبصار بشكل مباشر.

الحرص على استخدام قطرات الدموع الاصطناعية فهي تحمي العين من الجفاف.

الحرص على الرمش كلما تذكر الفرد فإن ذلك يساعد في ترطيب العين.

تعديل إضاءة الشاشات الرقمية لتقليل الوهج وانعكاسات الإضاءة الضارة.





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