استشاري لـ”المواطن”: هذا هو أخطر أنواع البلغم

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علي حسين، عن أنواع البلغم وما يمثله كل نوع وما يشكله من خطورة على صحة المواطن.

أخطر أنواع البلغم

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، أن هناك دلالات مختلفة لألوان البلغم تتمثل في:

⁃ البلغم الأخضر أو البلغم الأصفر، وهو يعد أخطر أنواع البلغم إذا كان لون البلغم الذي ينزل من الفم أخضر أو أصفر فإن ذلك قد يكون علامة على أن الجسم يعاني من العدوى، فاللون يتكون من خلايا الدم البيضاء، حيث يلاحظ لون البلغم الأصفر في البداية ليستمر ثم يتحول إلى اللون الأخضر ويتوقف التغير في لون البلغم على حسب شدة وطول استمرار حالة المريض.

⁃ البلغم البني، وغالبًا يكون ناتجًا عن دم قديم، ويلاحظ هذا البلغم بعد البلغم الأحمر أو البني الفاتح، وقد يتكون البلغم البني بسبب أحد الأمراض وهي الالتهاب الرئوي الجرثومي، التهاب الشعب الهوائية البكتيري، التليف الكيسي، تغبر الرئة، أو خراج الرئة.

⁃ البلغم الأبيض، وهو نوع من البلغم ناتج عن الإصابة بأحد الأمراض وهي التهاب الشعب الهوائية الفيروسي، ارتجاع المريء المعدي، مرض الانسداد الرئوي المزمن، فشل القلب الاحتقاني.

⁃ البلغم الأسود، وينتج في حالة استنشاق كميات كبيرة من شيء أسود مثل غبار الفحم أو في حالة المعاناة من عدوى فطرية ويحتاج هذا النوع من البلغم إلى عناية طبية خاصة وقد يكون البلغم الأسود ناتج عن التدخين، تغبر الرئة، عدوى فطرية.

⁃ البلغم الشفاف، إذ ينتج الجسم البلغم الشفاف بشكل يومي ويكون ملئ بالبروتين والماء ومضادات الأجسام، أما الزيادة في كمية البلغم الشفاف فهي تعني أن جسم الفرد يحاول أن يطرد أجسامًا مهيجة مثل حبوب اللقاح أو نوع من الفيروسات.

⁃ البلغم الأحمر أو الزهري، إذ يعتبر الدم هو السبب الرئيسي في وجود اللون الأحمر بالبلغم وأيضًا اللون الزهري الذي يعني وجود الدم ولكن بدرجة أقل وقد يكون ذلك بسبب الالتهاب الرئوي، أو مرض السل، فشل القلب الاحتقاني، الانسداد الرئوي، سرطان الرئة.

العلاج وفق التشخيص

ويؤكد الدكتور حسين، إنه في حال السعال المستمر يجب زيارة الطبيب، فإذا كان نوع البلغم شفاف أو أصفر أو أخضر فيمكن الانتظار عدة أيام قبل زيارة الطبيب، أما في حال ظهور أي بلغم أحمر أو بني أو أسود فإنه يجب زيارة الطبيب فورًا.





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