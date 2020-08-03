استشاري لـ”المواطن”: 6 عوامل تزيد خطورة الحمل

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري النساء والولادة والعقم الدكتور محمد السيد، أن هناك (٦) عوامل محددة تشكّل عوامل خطورة في الحمل.

التدخين وتقدم العمر

ولفت إلى أن العوامل الستة هي:

⁃ ارتفاع عمر الأم إذ تزيد المخاطر عند الأمهات الأكبر من 35 سنة.

⁃ اختيارات نمط الحياة، فالتدخين يعرض الحامل للخطر.

⁃ مشكلات صحة الأم، إذ تزيد المخاطر بفعل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري، والصرع، وأمراض الغدة الدرقية، واضطرابات القلب أو الدم، والربو الخارج عن السيطرة، والأمراض المعدية.

مضاعفات الحمل

⁃ مضاعفات الحمل والتي تشمل وضع المشيمة غير الطبيعي، ونمو الجنين بنسبة تقل عن 10% من عمر الحمل (النمو المحدود للجنين)، وحساسية العامل الريسوسي (Rh)، وهي حالة خطيرة محتملة يمكن أن تحدث عندما تكون مجموعة دم الحامل “سالب العامل الريسوسي” ومجموعة دم الطفل “موجب العامل الريسوسي”.

⁃ حمل التوائم إذ تزيد احتمالية حدوث مخاطر بالنسبة للنساء اللاتي يحملن بتوأم أو توائم متعددة.

– تاريخ الحمل، فتاريخ اضطرابات فرط ضغط الدم المرتبطة بالحمل -مثل مرحلة ما قبل تسمم الحمل- تزيد من مخاطر الإصابة بتلك الأعراض في الحمل التالي.

نمط حياة صحي

ويبين الدكتور السيد أن المرأة خلال فترة الحمل تحتاج إلى عناية إضافية للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، ويتضمن ذلك اتباع نمط حياة صحي، وانتقاء الخيارات الصحية الجيدة، ومراجعة الطبيب بشكل دوري، حيث ينبغي على الحامل زيارة الطبيب شهريًا خلال الحمل، وذلك بهدف الاطمئنان على الوضع الصحي للحامل والجنين، وإجراء الفحوصات السريرية، وطلب الفحوصات المخبرية اللازمة للحمل.

التغذية الصحية

ونصح الدكتور السيد الحوامل بالحرص على التغذية الصحية ومنها تناول الخضراوات والفواكه التي تمد الجسم بالألياف التي تساعد على الهضم، إضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الأوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية كالسالمون والتونة، إضافة إلى الدهون الصحية في البذور والمكسرات.

وتناول كميات كافية من البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض، إضافة إلى البقوليات، تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الذي يعمل على حماية الجنين من التشوهات، والذي يتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء، والحمضيات، والفاصولياء المجففة.

تناول الألبان ومنتجاتها لحصول الطفل على حاجته من الكالسيوم الذي يساهم في بناء عظام وأسنان الطفل، تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، إضافة للمكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بفقر الدم.

وتناول كميات وفيرة من الماء للوقاية من الإمساك، وغيرها من العوارض المرتبطة بفترة الحمل، والتقليل من الكافيين، حيث تشكل الكميات العالية منه خطورة على الطفل، ويفضل استبداله بالعصائر والمشروبات الصحية.

٣ نصائح هامة

وشدد الدكتور السيد على الحوامل بتجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية، وتجنب البدء بالحمية الغذائية لإنقاص الوزن (الرجيم) في فترة الحمل، حيث يؤثر ذلك في حصول الأم والطفل على العناصر الغذائية المهمة، التقليل من الملح في الطعام؛ حيث إنه يسبب احتباس السوائل، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



