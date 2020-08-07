استشاري لـ “المواطن”: المستقر نفسيًّا سيحسم ديربي الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد داوود - جدة

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، أن قلق جماهير الاتحاد والأهلي لنتيجة المباراة التي تجمعهما بعد غد الأحد في الجولة الـ24 لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 يعتبر طبيعيًّا من المنظور النفسي، وهو رد فعل اعتيادي إذ أن جماهير الفريقين يسعيان لإثبات جدارتهما وأحقيتهما في الفوز.

الاتحاد والأهلي يمتلكان عناصر محترفة:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن لقاء الإتحاد والأهلي تعتبر في السجلات الكروية بطولة في حد ذاتها، حيث إن لهذه المباراة طعمًا خاصًّا ونكهة مختلفة، فكلاهما فريقان قويان ومنافسان ويمتلكان عناصر محترفة وخبرة كبيرة، بجانب خبرة المحترفين.

ولفت إلى أن مفاتيح الفوز في يد الفريق الذي يلعب باستقرار نفسي، ويطبق خطة المدرب كما يجب، ويبتعد عن الخشونة ويتجنب الكروت الحمراء والصفراء، لأنها مباراة لا تحتمل أي اختلالات وتعتمد في نظر الجماهير على النتيجة.

نجاح خطة المدربين في لقاء الاتحاد والأهلي:

ونوه السليماني إلى أنه لا يمكن توقع الفوز لأي فريق فكلاهما قويان، ولكن يتوقع أن تشهد المباراة حماسًا كبيرًا.

وخلص إلى القول: إن التنافس المحموم بين الجماهير قد يتفوق على كل الاعتبارات الرياضية، مشيرًا إلى أن مستوى الفريقين من الناحية النفسية قد يكون متقاربًا لحد كبير، كما أن الأمر يتوقف على خطة المدربين اللذين يسعيان لإثبات جدارتهما وتحقيق الانتصار.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الثالث عشر.



