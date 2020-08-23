استشاري نفسي يحذر لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الفيحاء

المواطن - محمد داوود - جدة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد براشا، لاعبي الاتحاد من الاستهتار بالمباراة التي تجمعه غدًا بفريق الفيحاء وخصوصًا بعد المستوى الضعيف الذي ظهر خلال مباراة الفيصلي، داعيًا إدارة ولاعبي الاتحاد بإعادة ترتيب أوراقه للبقاء مع الكبار.

التركيز يُنقذ الاتحاد

وقال لـ”المواطن“، أُحذر الاتحاديين من التساهل والتقليل من شأن الفيحاء إذ إن وضع الفريق لا يسر الناظرين ولا يطمئن الجمهور، فالمستوى الذي قدمه الفريق خلال المباريات السابقة مازال ضعيفًا وغير مأمول أو متوقع من الاتحاديين، لذا فهو مطالب الآن بالتركيز وعدم الإفراط في نقاط المباريات القادمة.

ودعا الاستشاري براشا لاعبي الاتحاد بتعزيز الروح المعنوية ودخول المباراة بهمة للخروج من المأزق، إذ إن فريق الفيحاء يتمتع بتكامل الأداء واللعب بروح الفريق الواحد، كما أن مستواه اللياقي جيد، وهناك جانب مهم يدعم الاتحاد في مباراته مع الفيحاء وهو عامل الأرض لكون المباراة تقام في أرض الجوهرة المشعة الرياضية.

تعزيز الروح المعنوية مهم لتجاوز تحديات المرحلة

وطالب الدكتور براشا، فريق الاتحاد بتعزيز الروح المعنوية والنفسية لتجاوز تحديات المرحلة إذ إن وضع الاتحاد مازال في خطر، ولا بد أن يأخذ العميد في اعتباراته أن جميع مباراته القادمة مع فرق لا يستهان بها ولا تحتمل الخسارة إذ إن خسارة نقاط المباريات القادمة سيضعف من مكانته أكثر.

وأكد الدكتور براشا أن حال الفيحاء أفضل في جدول الدوري من الاتحاد نوعًا ما، فهو أيضًا يطمح في تحسين وضعه وبالتالي لن يكون سهلًا أمام الاتحاد الذي يصارع من أجل البقاء.





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