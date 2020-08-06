استشاري يكشف لـ”المواطن” سبب عدم انتشار العلاج بلسعات النحل

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الصحة العامة الدكتور إبراهيم زين، أن العلاج بلسعات النحل لم ينتشر كثيرًا في الدول العربية لعدم قناعة المرضى بهذا التوجه في الطب البديل، إذ إن العلاج بالطب القائم على البراهين أقوى وأفضل من حيث المأمونية وأسرع من حيث المفعول الدوائي.

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن النحل يدافع عن نفسه ضد من يحاول إيذاءه أو الاقتراب من مملكته عن طريق اللسع، حيث يقوم بغراسة الجزء السفلي من جسده في جلد من يحاول إيذاءه، ويكون الجزء السفلي ذا رأس مدبب شبيه إلى حد كبير بالإبرة ويكون متصلًا بمادة سامة موجودة ببطن النحل.

وقام العلماء بدراسة مادة سم النحل حيث اتضح بأنها تحتوي على مواد بروتينية وأحماض بالإضافة إلى مجموعة من الإنزيمات والتي من أهمها الهيستامين، والفوسفوليبيز، والدوبامين، والميليتين، وتساهم هذه المركبات المعقدة في الحفاظ على صحة الإنسان وتخليصه من الأمراض أيضًا.

فوائد العلاج بلسعات النحل

وحول فوائد العلاج بلسعات النحل أوضح الدكتور زين، جميع المؤشرات الطبية حول هذا الموضوع أوضحت إن لسعة النحل تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كرات الدم الحمراء؛ مما ينعكس على نشاط الجسم وحيويته، ويقوم أيضًا لدغ النحل بتنشيط الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ؛ وذلك خلال إشارات حسية تنتقل من مكان القرص إلى الخلايا الحسية الموجودة أسفل الدماغ.

كما يستخدم سم النحل في علاج تضخم الغدة العرقية، حيث إنه يعمل على تنظيم كمية الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية ضمن المعدل الطبيعي لإفرازها، كما يعمل سم النحل على حماية جسم الإنسان من الأورام السرطانية خاصة تلك التي تصيب الجهاز الهضمي.

ويساهم في تخليص الإنسان من الشحنات الكهربائية الزائدة التي قد توجد في المخ وزيادة كمية المضادات الحيوية التي ينتجها الجسم وبالتالي حمايته من الالتهابات، كما يعمل على حماية الإنسان من الإصابة ببعض الأمراض والتي من أهمها الحمى الروماتيزمية وتحسين الحالة النفسية للإنسان وعلاج الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان ومن أمثلتها الدمامل، والصدفية، والدوالي.

العسل غذاء ودواء

وأكد الدكتور زين، أن فوائد النحل ذكرت في محكم التنزيل وهو القائل: “يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس”، وبذلك يخرج من بطن النحلة العسل والشمع وغذاء الملكات وسم النحل، والسم جزء من بطنها، وهذا الجزء من البطن هو الذي يقرص، إذ يتم العلاج بجلسات يحددها المتخصص.



