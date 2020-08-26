اعرف كمية الماء المناسبة التي تحتاجها حسب وزنك

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

الماء هو مصدر الحياة، والحرص على شرب كمية الماء المناسبة كل يوم يضمن صحة الفرد وسير عملية التمثيل الغذائي بشكل صحيح وصحي، ويمنحك بشرة أفضل ويعزز مستويات الطاقة.

ومع عدم وجود سعرات حرارية، يعتبر الماء أيضًا مشروبًا ممتازًا لأخصائيي الحميات، وفي الواقع، أظهرت إحدى الدراسات أن شرب كوبين قبل كل وجبة يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

وتابع العلماء أن الأفراد الذين واظبوا على شرب الماء قبل الوجبات 3 مرات يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، فقدوا 4 كجم أكثر من الذين لم يتناولوا نفس كمية الماء.

هل تشرب كمية الماء المناسبة لك؟

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في حساب كمية المياه اليومية الضرورية لك:

1- اعرف وزنك:

تعتمد الكمية المناسبة من الماء على وزن الجسم الكلي، مع ملاحظة أنه كلما زاد الوزن زادت معه كمية الماء المطلوبة للقيام بالعمليات الحيوية.

2- اضرب الوزن في 30:

اضرب الوزن في 30 ليكون الناتج هو كمية الماء المناسبة التي يحتاجها الجسم بالملم، على سبيل المثال، إذا كان وزنك 90 كغم، فستحتاج 2700 ملم.

3- مستويات النشاط:

هل تجلس على مكتبك طوال اليوم أم تمارس الرياضة؟ وما هي مستويات الرياضة؟ فنمط الحياة يؤثر بشكل كبير على كمية المياه التي يُتوقع أن تستهلكها يوميًا؛ لأنه إذا كنت شخصًا نشيطًا جدًا، فمن المحتمل أنك تميل إلى التعرق كثيرًا.

ويوصى بإضافة 12 أوقية من الماء إلى المجموع اليومي لكل 30 دقيقة تمارسها من الرياضة؛ لذلك إذا كنت تمارس الرياضة لمدة ساعة واحدة يوميًا، يمكنك إضافة 24 أوقية من الماء.

إذا لم تكن حريصًا جدًا على متابعة كمية المياه التي تشربها، يمكنك القيام بما يلي:

اشرب كوبين من الماء قبل كل وجبة.

اشرب كوبًا من الماء كل صباح عندما تستيقظ.

اشرب كوبًا آخر قبل ساعتين من النوم.

احمل معك زجاجة ماء كلما أمكن ذلك.

هذه الخطوات تضمن لك حصولك على كمية الماء المناسبة لك يوميًا كل يوم، مع الوضع في الاعتبار أن تناول الفواكه والخضراوات يساهم أيضًا في إجمالي استهلاكك للمياه، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

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