اغتيال مستشار الرئيس الأفغاني في كابل

المواطن - متابعة

أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين، بمقتل محمد حسن حوتاك كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة.

ونقلت القناة عن الشرطة، أن الجريمة وقعت مساء الأحد بالقرب من منزل المستشار في كابل.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي.

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.







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