اقتراب ميسي من Inter milan يضمن بقاء هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من أي وقت مضى، من الانضمام لصفوف نادي Inter milan الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ميسي رفض مؤخرًا الرد على اتصالات أعضاء مجلس إدارة برشلونة الذين حاولوا إقناعه بالفترة الأخيرة برفض فكرة الرحيل لنادي Inter milan، لكن ميسي لا يزال مُصرًّا على خوض تجربة احترافية جديدة بالانضمام للنادي الإيطالي العريق.

وذكر راديو كتالونيا الإسباني، أن ميسي جلس مع المدرب الجديد لـ برشلونة، الهولندي رونالد كومان، وأبلغه بأنه لا يريد البقاء في البارشا، مفضلًا الانتقال لفريق Inter milan بالفترة المقبلة.

قدوم ميسي لـ Inter milan يعني بقاء مارتينيز:

وفي حال انضم ميسي لنادي Inter milan، فهذا يعني أن مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيبقى في صفوف النادي الإيطالي ولن ينضم لـ برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت مباراة Inter milan ضد إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب راين إينرجي ستاديوم في مدينة كولون الألمانية.

الإنتر يُنافس على لقب الدوري الأوروبي:

وقبل إقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي كان Inter milan نجح في الصعود إلى النهائي بعد تخطيه عقبة نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بخماسية دون رد في دور نصف النهائي، أما نادي إشبيلية فتأهل على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين لنادي Inter milan في شباك فريق شاختار دونيتسك بينما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين واللاعب دانيلو أمبروزيو هدفًا.

وكان نادي Inter milan، نجح تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في إنهاء الدوري الإيطالي موسم 2019/ 2020 محتلًّا المركز الثاني برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي يوفنتوس بطل المسابقة.





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