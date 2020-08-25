الآسيوي عن البليهي: صمام أمان الهلال

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنجم نادي الهلال علي البليهي ووصفه بـ”صمام الأمان”.

ويتنافس ثلاثي الهلال البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك وزياد الصحفي نجم الاتحاد على الأفضل دفاعيًا في التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي تُوج الزعيم الأزرق بلقبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إحصائيات البليهي

ونشر حساب البطولة إحصائية لأبرز أرقام نجم الهلال، وعلق قائلًا: “صمّام الأمان.. ثاني أكثر المدافعين تمريرًا للكرات الناجحة برأيك، هل يستحق علي أن يتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2019؟”.

ولعب البليهي 1260 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، وقام بـ608 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة التمرير إلى 89.6%، كما نجح في تسجيل هدفين.

تألق فنيًا وبدنيًا

وتغنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الرسمي بإمكانيات نجم الزعيم، وقال: “كان حاضراً بشكل دائم في مشوار الهلال المنتصر، حيث لعب علي البليهي أكثر من دوره في لقب فريقه الأول في دوري أبطال آسيا”.

وتابع: “حضور بدني كظهير قوي في الكرات الهوائية وكذلك جيد في الكرات الأرضية، تحسن أداء قلب الدفاع مع تقدم منافسات البطولة مما جعل فريقه يخرج بشباك نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي وهو جهد ممتاز.. اللافت أنه سجل هدفين، كلاهما كان بصدره بعد ركنية من الجهة اليسرى”.





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