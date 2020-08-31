الآسيوي عن الدوسري: أكثر لاعبي الوسط تسديدًا 2019

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بنجم نادي الهلال سالم الدوسري بعد تألقه اللافت مع الفريق في نسخة 2019.

ويتنافس الدوسري مع نجم النصر، البرازيلي جوليانو، والعديد من النجوم على الأفضل في خط الوسط بالتشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي تُوج الزعيم الأزرق بلقبها.

إحصائيات الدوسري:

ونشر حساب البطولة إحصائية لأبرز أرقام نجم الهلال، وعلق قائلًا: “سجل في النهائي.. أكثر لاعبي الوسط تسديدًا على المرمى.. سالم الدوسري بطل آسيا 2019 مع الهلال مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية.. صوت الآن”.

ولعب سالم الدوسري 891 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، وبلغت المراوغات الناجحة 901، وصنع 3 أهداف وسجل مثلهم، وبلغت دقة تمريراته 81.2%.

سالم يواصل التألق:

وتحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني عن نجم الهلال قائلًا: “قام بـ27 تسديدة في المركز الأول بين لاعبي خط الوسط، وله 15 تسديدة على المرمى في المركز الأول بالتشارك بين لاعبي مركزه”.

وتابع: “كما كان الحال في عام 2017، عاد سالم للتألق في الأدوار الإقصائية. أثبت ذلك من خلال هدفه وتمريرته الحاسمة في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي ضد غريمه التقليدي الاتحاد، بينما نجح لاعب الجناح مرة أخرى في هزّ الشباك في الدور قبل النهائي أمام السد”.

وأضاف: “قبل عامين على ستاد سايتاما، انتهى تألق الدوسري بشكل سيئ حيث تم طرده بالبطاقة الحمراء خلال الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز. لكن الأمر انتهى بطريقة مثالية في نفس المكان هذه المرة، حيث إن هدف الدولي السعودي قد حسم لقبًا تاريخيًّا للهلال”.







شارك الخبر