الأرصاد تحذر من طقس نجران حتى الـ7 مساء

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات اليوم السبت من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران.

توقعات طقس نجران

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن مدن بدر الجنوب وحبونا بمنطقة نجران ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع تدني في مدى الرؤية.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالية سوف تبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، الطائف) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





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