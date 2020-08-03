الأرصاد تحذر: موجة أمطار رعدية من الثلاثاء حتى السبت

المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد السعودية استمرار فرصة هطول موجة أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، والتي تُصحب برياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة قد تتسبب في تساقط البرَد والسيول على بعض مناطق جازان، وعسير، والباحة.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

تحذير من أمطار رعدية على مكة

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 11 مساءً.

أمطار رعدية على الباحة

كذلك نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد، وبقوة والأجزاء المجاورة لها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.



