الأرصاد توضح تأثير المنخفض الجوي في بحر العرب على السعودية

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تراقب حالة المنخفض الجوي المرصودة في شمال بحر العرب؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر تحاليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

تحرك المنخفض الجوي

وتوقعت الهيئة تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وارتفاعًا في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان.

تأثير المنخفض الجوي على المملكة

كما تشير التوقعات بمشيئة الله تعالى إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مستمرة في مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.

وقالت إنه لمزيد من المعلومات عن الحالة يرجى متابعة موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.



