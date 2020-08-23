الأسهم السعودية تعوض كل خسائر فترة كورونا

المواطن - الرياض

عوضت الأسهم السعودية كل الخسائر التي مُنيت بها خلال فترة جائحة كورونا، ليرتفع مؤشر “تاسي” ويعود إلى مستويات مرتفعة، عن مستويات ما قبل إعلان الجائحة في 11 مارس الماضي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد، مرتفعًا بنسبة 0.75% ليكسب 59 نقطة ويغلق عند مستوى 7901 نقطة بتداولات إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 7.96 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.15% إلى 34.1 ريال بتداولات إجمالية يومية بلغت قيمتها 177.1 مليون ريال.

مضاربة بأسعار قليلة:

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع “العربية”: إن معظم التداولات القوية تقع في شركات متوسطة وصغيرة، وهذا يشير إلى وجود عمليات مضاربية على أسهم ذات أسعار قليلة، وتعد رخيصة وهي ليست كذلك بالفعل.

واعتبر أن مثل هذه الممارسات المضاربية قد تضر بالمستثمرين في السوق في المستقبل، موضحًا أن الأخبار الإيجابية غائبة عن الشركات الكبيرة، وهذا ما يجعل زخم التداولات مستغربًا، ويعكس محاولة اقتناص فرص المضاربة على الشركات المتوسطة والصغيرة.

تحذير من استغلال موجة الصعود:

ونبه إلى ضرورة الحذر من استغلال موجة الصعود، دون النظر إلى المخاطر المحيطة بعمليات المضاربة، بخاصة على صغار المستثمرين، والذين عليهم التدقيق في بيانات وأرباح الشركات أو اللجوء لشركات التقييم والوساطة المرخصة.

وذكر أن تراجع مكرر ربحية البنوك السعودية، قياسًا إلى مكررات ربحية السوق ككل، يجب ألا يدفعنا إلى التفاؤل الزائد، بخاصة في ضوء توقع عكس مخصصات مقبلة، لمعالجة تبعات كورونا على الاقتصاد.





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