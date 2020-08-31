الأمر بالمعروف بالقصيم ينفذ حملة عن فضل يوم عاشوراء

المواطن - القصيم

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم حملة توعوية بفضائل يوم العاشر من محرم (عاشوراء) من خلال اللوحات والشاشات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود ضمن خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز القيم في المجتمع.

وتأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.







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