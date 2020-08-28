الأمر بالمعروف في بريدة تشارك ميدانيًّا وتوعويًّا في المهرجانات الريفية

المواطن - بريدة

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم مشاركة ميدانية وتوعوية في المهرجانات الريفية لهذا العام، والمقامة في عدة منتجعات ريفية في مواقع مختلفة في مدينة بريدة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة بشكل عام هذه الأيام تشمل تغطية المهرجانات والفعاليات الموسمية، بالإضافة إلى التواجد بالأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائمًا على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة، مشيدًا بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.







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