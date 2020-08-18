الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي

المواطن - متابعة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي.

وقبل ساعات، أعلن زعيم التمرد في مالي اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزرائه.

كما ألقت جماعة مسلحة متمردة في مالي القبض على نجل الرئيس المالي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر: إن انقلابًا عسكريًّا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها: إن إطلاق نار كثيف سُمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد باماكو مؤخرًا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.





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